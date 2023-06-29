سعر طن الأسمنت يتخطى ألفي جنيه اليوم الخميس في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38538 جنيها.
سعر طن حديد عز: 39233 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 2048 جنيها.
سوق مصراوى
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