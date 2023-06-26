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البورصة ترتفع 2.18% خلال آخر جلسة تداول قبل عيد الأضحى

03:28 م الإثنين 26 يونيو 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.18% إلى مستوى 17665 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.21%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.31%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 25.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 13.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 2.4% إلى مستوى 17287 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

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البورصة عيد الأضحى المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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