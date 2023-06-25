الإحصاء: 26% انخفاضا بإنتاج الأجهزة المنزلية في مصر خلال أبريل



كتبت- شيرين صلاح:

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 8.44% خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 99.33 (أولـي) مقابل 108.49 خلال شهر مارس (نهائي).

وأصدر اليوم الأحد الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2023.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023، حيث سجلت 58.85، بنسبة ارتفاع قدرها 31.98%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وفقا للبيان.

وسجل الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 128.60 خـلال شهر أبريل 2023 مقـارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغت 118.95، بنسبة زيادة قدرها 8.11%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهر أبريل 2023 مقــارنة بشـهر مـارس الماضي، حيث سجل 130.27، بنسبة انخفاض 25.73%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

ووفقا للبيان، سجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهر أبريل 2023 مقـارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغ 130.27، بنسبـة تراجع 25.73%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.