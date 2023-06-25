سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقلص خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1493 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 نحو 1920 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2240 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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