انخفاض أسعار الأرز والمكرونة وارتفاع زيت الذرة اليوم الأحد بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ والمكرونة المعبأة واللحوم الطازجة والفول السائب والجبن الرومي واللبن السائب، في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب أحد المواقع الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ وزيت الذرة والدواجن.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.26 جنيه، بانخفاض 1.49 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.74 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.52 جنيها، بانخفاض 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.48 جنيه، بانخفاض 74 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.37 جنيه، بانخفاض 92 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.03 جنيه، بانخفاض 1.62 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.66 جنيه، بارتفاع 77 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.6 جنيه، بارتفاع 3.82 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.32 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 301.95 جنيه، بانخفاض 5.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.17 جنيه، بارتفاع 2.42 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.14 جنيها، بارتفاع 9 قروش.

كيلو الفول السائب: 35.9 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 96.79 جنيه، بانخفاض 89 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 177.86 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه

لتر اللبن السائب: 20.39 جنيه، بانخفاض 1.2 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 26.62 جنيه، بانخفاض 8 قروش.