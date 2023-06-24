أسعار اللحوم والأرز والفول والجبن والألبان اليوم السبت في الأسواق
كتبت- دينا خالد:
يهتم عدد كبير من المواطنين، بأسعار أهم السلع الغذائية بشكل يومي، خاصة في فترة المواسم والأعياد مثل موسم عيد الأضحى الحالي.
وفيما يلي يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف مع مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار السلع الأساسية
كيلو الأرز المعبأ: 27.75 جنيه.
كيلو الفول المعبأ: 37.68 جنيه.
كيلو الدقيق المعبأ: 21.77 جنيه.
لتر زيت عباد الشمس: 61.97 جنيه.
كيلو السكر المعبأ: 21.29 جنيه.
كيلو المكرونة المعبأة: 23.65 جنيه.
كيلو العدس المعبأ: 46.89 جنيه.
لتر زيت الذرة كريستال: 69.78 جنيه.
البيض البلدي (بيضة واحدة) : 4.23 جنيه.
كيلو اللحوم الطازجة: 307.64 جنيه.
كيلو الدواجن الطازجة: 89.75 جنيه.
كيلو الأرز السائب: 27.05 جنيه.
كيلو الفول السائب: 37.12 جنيه.
كيلو الجبن الأبيض: 97.68 جنيه.
كيلو الجبن الرومي: 179.08 جنيه.
لتر اللبن السائب: 21.59 جنيه.
لتر اللبن المعبأ: 26.7 جنيه.
سوق مصراوى
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