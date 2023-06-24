سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1895 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات والسلع المعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أول أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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