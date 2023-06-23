انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات، وانخفض سعر الذهب بنحو 20 جنيهًا مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء الخميس، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، متوافقا مع توقعات مصرفيين تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم بعد استبعاد خفض الجنيه الذي يعد العامل الأكثر تأثيرا على زيادة الأسعار، وبعد تثبيت الفيدرالي الفائدة على الدولار.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع له في مايو الماضي بعد أن رفعها 10% على مدار 15 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي.

سجل سعر العائد لدى البنك المركزي 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

أسعار الذهب اليوم

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

تراجع الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس، بتراجع 2.2 دولار بنسبة 0.11%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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