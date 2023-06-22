ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والبامية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما انخفضت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي وورق العنب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البصل بين 9 و13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الكوسة بين 8 و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5 جنيهات، بانخفاض 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البامية بين 22 و30 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 16 و20 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 8 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و22 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.