أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى أسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و260 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و170 جنيها.

وسعر كيلو الجمبري الصغير يتراوح بين 70 و170 جنيها.

وسعر كيلو البوري يتراوح بين 70 و90 جنيها.