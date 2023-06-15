سعر الذهب اليوم بنهاية تعاملات الخميس.. كيف تحرك؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنهاية التعاملات، عند مستوى بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1945 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2270 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2594 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 18176 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس بتراجع 6.3 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.