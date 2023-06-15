سعر الذهب اليوم يتراجع ببداية التعاملات بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في بداية تعاملات اليوم، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس، على الرغم من تثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة أمس.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، يوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين، وهو أول قرار تثبيت منذ 17 شهرا.

وبناءً على هذا ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 5 و5.25%.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1510 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2589 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1932 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الخميس بتراجع 10.3 دولار بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.