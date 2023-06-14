بعد قرار الفائدة الأمريكية.. ما سعر الذهب اليوم في مصر؟.

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء، على الرغم من تثبيت البنك المركزي الأمريكي الفائدة اليوم، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين، وهو أول قرار تثبيت منذ 17 شهرا.

وبناءً على هذا ستبقى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 5 و5.25%.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1520 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1954 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1950 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) اليوم الأربعاء، بزيادة 7.18 دولار بنسبة 0.37% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.