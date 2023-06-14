جهاز تنمية المشروعات يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع المركزي العراقي

كتب- مصطفى عيد:

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلي محسن إسماعيل العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأربعاء، جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال باسل رحمي إن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك المركزي العراقي يهدف إلى خلق روابط بين المشروعات الصغيرة بالبلدين من خلال نقل الجهاز خبرته في قطاع تنمية الأعمال ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة للجهات المماثلة في العراق، وتطبيق آليات التمويل والدعم الفني الناجحة التي تسمح لهذا القطاع بالنمو والاستدامة.

وأضاف رحمي أن الجهاز سيعمل من خلال هذا التعاون على نقل خبرته فيما يخص برامج ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر لدى الشباب، وتطوير مهارات ريادة الأعمال وعقد دورات تدريبية مكثفة في مجالات تنمية المشروعات والخدمات غير المالية للشباب والمرأة وتدريب المدربين TOT (مدربي ريادة الأعمال).

وذكر أن ذلك التعاون سيثمر عن استراتيجية تنموية عربية مشتركة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى وضع مناخ تشريعي مناسب لنموها، موضحاً أن مصر لها تجربة يحتذى بها في صياغة القوانين المناسبة لطبيعة هذه المشروعات.

وأضاف رحمي أنه سيتم وفقا لهذا البروتوكول تنظيم المعارض المشتركة في مصر والعراق للتوسع في تسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات، مما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية بتنمية وتطوير مجال المشروعات الصغيرة في الدول العربية، وتبادل الخبرات حول الآليات التي تدفع بنمو قطاع المشروعات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمعات العربية وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة وفتح أسواق عربية للتبادل التجاري لدعم تلك المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها.