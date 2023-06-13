وضع حجر أساس مشروع صيني لتصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

كتب- مصطفى عيد:

شهد نائبا رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضع حجر الأساس لشركة البناء الحكومية الصينية "China steel Egypt"، التي تعمل في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا- مصر" الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار.

وبحسب بيان من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، يقع المشروع على مساحة 27 ألف متر مربع، وسيتم تجهيز المصنع بأحدث المعدات والتقنيات لتصنيع الهياكل الفولاذية عالية الجودة لمختلف مشاريع البناء بالدولة المصرية.

وخلال كلمته في احتفالية وضع حجر الأساس ظهر اليوم، قال اللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، إن العلاقات بين مصر والصين شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً من خلال مشاركة الشركات الصينية في المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والنقل.

وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول التي اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها شركة "تيدا- مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية مما يؤكد على عمق العلاقات الصينية المصرية.

وأشار الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة لشئون الاستثمار والترويج، إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شركة "تيدا- مصر" لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وأكد أن الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية نهاية مايو الماضي في جمهورية الصين الشعبية أتت بثمارها في توطيد الشراكات المتنوعة بين الجانبين، "حيث نشهد اليوم وضع حجر الأساس لواحد من المشروعات الضخمة في المنطقة مما يدفع عجلة التنمية داخل منطقة السخنة".

وقال خان جاو هوا سكرتير اللجنة الدائمة للعلوم وهندسة البناء لشركة سيسك ستيل ايجيبت، إن شركة سيسك من كبرى الشركات التي تتعامل مع أكثر من دولة، وسوف تعمل داخل منطقة "تيدا- مصر" بطاقة إنتاجية سنوية 140 ألف طن سنوياً من الهياكل الفولاذية بجانب 3000 من ألواح التغطيات.

وأضاف أنه سيتم تسويق منتجات المشروع في دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والسوق الأفريقي لتقديم خدمة عالية الجودة للعملاء من داخل المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين مصر والصين، والتي تهدف لتوطين الصناعة بالمنطقة وخلق منطقة صناعية متطورة، مما يعكس الثقة التي تتمتع بها شركة "CSCEC " في السوق المصرية وقدرتها على تقديم خدمات البناء والهندسة عالية الجودة في المنطقة.