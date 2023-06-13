تراجع أسعار الحديد في الأسواق بتعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38419 جنيها، بتراجع 376 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39277 جنيها، بتراجع 554 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2033 جنيها، بزيادة 39 جنيها.