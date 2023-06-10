تعرف على آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي قبل تعليق الخدمة

كتب- علاء حجاج:

تتبقى 5 أيام على نهاية مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، قبل أن يتم قطع الخدمة عن غير المسددين للفاتورة وفرض غرامة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر أبريل للتليفون الأرضي يوم 15 أبريل الماضي، وذلك عن أشهر الأستخدام يناير وفبراير ومارس 2022.

ويمكن لمستخدمي خدمة التليفون الارضي الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو من خلال الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ليتم الرد بقيمة الفاتورة.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق متنوعة لسداد فاتورة الخط الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو شركات الدفع الإلكتروني.

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر مايو، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من شهر يونيو الجاري، ثم يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين بعد هذا التاريخ.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة فور صدورها عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، وذلك من خلال رقم الهاتف الأرضي فقط.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.