أسعار الأرز والمكرونة والزيت واللحوم والجبن اليوم السبت بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

تعد أسعار السلع الأساسية من أهم المعلومات التي يحتاج المواطنون لمعرفتها دوريا من أجل شراء احتياجاتهم من هذه السلع بشكل يومي أو بين الحين والآخر.

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.56 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.98 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.15 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.39 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.7 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.22 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 47.93 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.26 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.28 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.43 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.21 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 186.83 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.45 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.21 جنيه.