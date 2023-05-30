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التضامن تعلن موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات إلي الأراضي المقدسة

01:01 م الثلاثاء 30 مايو 2023
التضامن تعلن موعد مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات إلي الأراضي المقدسة

نيفين القباج

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كتبت- دينا خالد:
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المنورة، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات " الجيزة- المنوفية- الإسماعيلية".

وأضافت القباج، في بيان اليوم، أنه عقب ذلك سيتوالي سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يوم21 يونيو المقبل، حيث يصل آخر الأفواج إلي الأراضي المقدسة.

وأشارت القباج، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر.

وأشارت القباج، إلي أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

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