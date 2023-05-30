البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17261 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.32%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.47% إلى مستوى 17211 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.