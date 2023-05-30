البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17261 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.32%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.47% إلى مستوى 17211 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
سوق مصراوى
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