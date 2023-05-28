"كلاسيرا" تُطلق منصة للتجارة الإلكترونية لقطاع التعليم في مصر والسعودية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كلاسيرا المتخصصة بتكنولوجيا التعليم، إطلاق منصة "EduMalls" للتجارة الإلكترونية المتخصصة في المنتجات والخدمات التعليمية بالشرق الأوسط، في مصر والمملكة العربية السعودية، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم.

وقالت الشركة إن المنصة تقدم خدمات التجارة الإلكترونية في قطاع التعليم، بداية من توفير الكورسات التعليمية المتنوعة والأجهزة الإلكترونية حتى الألعاب الترفيهية والأدوات المكتبية.

وقال المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا، إن المنصة مكرسة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس، مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التعليمية، بدءًا من مستلزمات المدرسة وصولاً إلى التكنولوجيا التعليمية المتطورة.

وأضاف أن الشركة تعمل على الربط بين منصة EduMalls ومنصات التعلم الإلكتروني مما يتيح للمدرسة ولولي الأمر تعزيز مخرجات التعليم بصورة فردية لكل طالب من خلال المنتجات المتوفرة على المنصة، وكذلك تعزيز مفهوم ريادة الأعمال للطلاب من خلال ركن المدرسة.

وقال عمرو عبد الفتاح السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في كلاسيرا، إن منصة EduMalls تعرض كل ما يخص الطلاب من أدوات مكتبية وكورسات تعليمية وأجهزة إلكترونية وألعاب ترفيهية.

وبحسب البيان الصحفي، تمنح المنصة فرصة مجانية للمدارس لامتلاك متجر مخصص لها عبر المنصة، بحيث تعرض المدارس لطلابها الأدوات التعليمية واللوازم المدرسية والزي المدرسي في ركن مخصص لها، والذي يمكن الشراء منه "أونلاين"، لتقوم EduMalls بتوصيل الطلبات حتى المنازل عبر مندوبي شحن خاصين بها.