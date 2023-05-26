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BBC

تراجع كبير في متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

12:40 م الجمعة 26 مايو 2023
تراجع كبير في متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، ليسجل نحو 81.19 جنيه، ليهبط بنحو 2.45 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.53 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 89.51 جنيه بحد أقصى.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن أسعار الأعلاف الدواجن أسعار كيلو الدواجن

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