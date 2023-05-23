تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الثلاثاء 23 مايو
كتبت- شيرين صلاح:
يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.
وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الثلاثاء نحو مقابل 2754 جنيها مقابل 2790 جنيها بتراجع 36 جنيها، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2782 جنيها مقابل 2825 جنيها بتراجع 43 جنيها.
وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2434 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2087 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 19472 جنيها.
وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.
كانت البورصة أطلقت الأسبوع الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.
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