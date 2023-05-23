الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب للاعب المصارعة الهارب

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، بيانا اليوم الثلاثاء، لتوضيح حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية.

وقالت المصلحة إنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي خاطب المصلحة رسميا وتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27 أغسطس 2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر.

وأضافت أنه وفقا لما أوضحه الاتحاد، تم خصم 10% كضريبة كسب عمل من المبلغ، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدودة مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجاؤه لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.

واختفى أحمد فؤاد بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات.

كانت بعثة مصر تتجه يوم السبت الماضي من مدينة الحمامات التي احتضنت المنافسات إلى تونس العاصمة للعودة إلى القاهرة ولكن اختفى اللاعب الشاب الذي حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو وفشلت جميع المحاولات في العثور عليه.