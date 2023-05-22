البورصة تنخفض مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.44%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 81.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 53.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 27.8 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 16860 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.
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