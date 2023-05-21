البورصة تصعد مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد



كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 16860 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.17%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 9.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة هبط EGX30 بنسبة 0.58% إلى مستوى 16745 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.