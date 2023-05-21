تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وبحسب السعر المعلن على البورصة، فإن سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) سجل اليوم الأحد نحو 2775 جنيها مقابل 2552.5 جنيه يوم الخميس الماضي بارتفاع 223 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2710 جنيها مقابل 2518.8 جنيه يوم الخميس، بارتفاع 192 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2428 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2081 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 19424 جنيها.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت يوم الأحد الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من أمس، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.