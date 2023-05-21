سعر الذهب اليوم يواصل الصعود.. و65 جنيها زيادة بالجرام حتى منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنحو 40 جنيها، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

واستمر الذهب بذلك في تعويض خسائره ليرتفع نحو 65 جنيها للجرام اليوم حتى منتصف التعاملات بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 165 جنيها خلال اليومين الأخيرين.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1616 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2078 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2425 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2771 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 19400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب