شركة هندية تدرس إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وشهد اللقاءان استعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، وكذا إمكانيات إنشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات، وذلك بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء الأول تضمن وفد شركة هندوجا الهندية العالمية برئاسة أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بالشركة، واستعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبني وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة في المركبات للحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تكثيف العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، ويجري التوسع في إنشاء هذه المحطات.

وأوضح سمير أن الشركة عقدت لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث رغبة الشركة في التعاون مع شركة النصر لتصنيع السيارات فيما يخص التصنيع المشترك للسيارات، وإمكانية التعاون لتصنيع الشاحنات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد.

وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي توفر سوقاً كبيراً وواعداً للشركات المستثمرة بالسوق المصري.



من جانبه أكد مسؤول العمليات الدولية بشركة هندوجا الهندية العالمية، أن الشركة لها باع طويل طويل في مجال تصنيع السيارات وخاصة السيارات الكهربائية وتعمل في عدد كبير من دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تدرس إقامة مصنع لها في مصر ليكون محوراً للتصنيع والتصدير في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

كما التقى الوزير مع وفد شركة مازرسون الهندية لإنتاج قطع غيار السيارات برئاسة سانجيف باتيا رئيس العمليات بالشركة، واستعرض اللقاء إمكانات ومقومات السوق المصري في مجال إنتاج السيارات ومكوناتها، وفقا للبيان.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى أن استراتيجية صناعة السيارات توفر حزما تحفيزية متميزة للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها.

من جانبه أعرب رئيس العمليات بشركة مازرسون الهندية عن تطلع الشركة للاستثمار في السوق المصري ووضعه على خريطة الإنتاج العالمية للشركة وذلك باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية المتميزة في المنطقة ومحورا لنفاذ الصادرات لعدد كبير من الأسواق العالمية.

وذكر أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية كبيرة بسلاسل التوريد العالمية في مجال قطع غيار السيارات، كما تمتلك استثمارات بقارة أوروبا والهند والأمريكتين.