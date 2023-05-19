سعر الذهب ينخفض 220 جنيهًا في مصر خلال تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

خسر سعر الذهب في مصر، نحو 220 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض إلى 2260 جنيها اليوم الجمعة مقابل 2480 جنيها سجلها الجمعة الماضي.

وكان سعر جرام الذهب هبط تدريجيا خلال الأسبوع الجاري، منذ إعلان إعفاء واردات الذهب القادم من الخارج من الجمارك.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1507 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1973 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول التعاملات اليوم المسائية اليوم الجمعة، بزيادة قدرها نحو 2.7 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

اقرأ أيضا:

إعفاء واردات الذهب.. تراجع ملحوظ لسعر الدولار بالسوق السوداء في أسبوع