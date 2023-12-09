تعادل نصف اقتصاد أمريكا.. ما أكبر 6 شركات بالعالم من حيث القيمة السوقية؟



كتب- مصطفى عيد:

عادت القيمة السوقية لشركة آبل الأمريكية لأعلى من 3 تريليونات دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصبح الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها هذا المستوى في العالم، كما أنها الوحيدة الذي بلغته لأول مرة، وذلك في وقت سابق من العام الجاري.

وبحسب بيانات موقع كومبانيز ماركت كاب، تصدرت شركة آبل الأمريكية قائمة الشركات بالعالم من حيث القيمة السوقية بقيمة سجلت 3 تريليونات و43 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع السهم بنسبة 0.74% خلال تعاملات أمس إلى سعر 195.71 دولار.

وتضم قائمة "نادي التريليون دولار" 6 شركات تجاوزت قيمتها التريليون دولار 5 منها أمريكية بما فيها آبل، وواحدة سعودية وهي أرامكو صاحبة المركز الثالث.

وتتضمن الشركات الستة 3 شركات تجاوزت قيمتها 2 تريليون دولار، والـ 3 الباقية بين التريليون والـ 2 تريليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات الستة مجتمعة بنهاية تعاملات أمس نحو 12 تريليونا و352 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي (48.5%)، والذي بلغ نحو 25.5 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وآبل هي شركة أمريكية متخصصة في تطوير الأجهزة والبرامج والتكنولوجيا، وتقوم بتطوير وبيع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى أنظمة التشغيل وبرامج التطبيقات. تدير الشركة أيضًا بوابات مبيعات عبر الإنترنت للموسيقى والأفلام والبرامج.

ويرصد مصراوي أكبر 6 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية مع نهاية جلسة تعاملات أمس آخر جلسات الأسبوع في البورصة الأمريكية، وذلك بحسب بيانات موقع كومبانيز ماركت كاب:

1- آبل الأمريكية: 3.043 تريليون دولار

2- مايكروسوفت الأمريكية: 2.781 تريليون دولار

3- أرامكو السعودية: 2.132 تريليون دولار

4- ألفابت (جوجل) الأمريكية: 1.7 تريليون دولار

5- أمازون الأمريكية: 1.523 تريليون دولار

6- إنفيديا الأمريكية: 1.173 تريليون دولار