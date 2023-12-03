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BBC

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:52 ص الأحد 03 ديسمبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم الأحد في الأسواق بشكل طفيف مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 93.47 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 73.31 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.44 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البلدي الدواجن البيضاء

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