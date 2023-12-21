سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب وصل لأعلى مستوى له في مصر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1993 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2563 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2990 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3417 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 23920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بتراجع 5.8 دولارا بنسبة 0.29% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب