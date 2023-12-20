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ساويرس يستهدف مشروعا عقاريا ضخما بالإمارات وإنشاء مدينة كاملة بالعراق

01:40 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (1)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (4)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (5)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (6)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (7)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (9)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (8)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (11)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (10)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (13)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (14)
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    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (15)
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    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    محمد سمير رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا الإعلامية خلال مؤتمر حابي (3)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (2)
  • عرض 18 صورة
    المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي (12)
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كتبت- منال المصري:

تصوير- محمد معروف:

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن استثماراته المستهدفة خارج مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن منها إقامة مشروع عقاري ضخم في الإمارات على طريق الشيخ زايد، وبحجم استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار.

وأوضح ساويرس، خلال المؤتمر الخامس لجريدة حابي تحت عنوان "استثمارات الطاقات الكامنة" اليوم الأربعاء، أن قيمة المبيعات المتوقعة من المشروع تصل إلى 15 مليار دولار.

وأضاف أن هذا المشروع الضخم سيكون على طريق الشيخ زايد بمساحة 15 مليون متر مسطح على غرار مشروعه العقاري في الساحل الشمالي.

ويمتلك نجيب ساويرس شركة أورا للتطوير العقاري، والتي تستثمر في قطاع المشروعات العقارية، ولها عدة مشروعات مثل مشروع زد في القاهرة والجيزة، وبيراميدز هيلز بالجيزة، وسيلفر ساندز بالساحل الشمالي.

كما يخطط ساويرس لإقامة مشروع وصفه بالضخم جدًا في العراق لإقامة مدينة كاملة خارج بغداد، بحسب ما ذكره في المؤتمر اليوم.

المهندس نجيب ساويرس شركة أوراسكوم مشروع عقاري الإمارات إنشاء مدينة كاملة

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