رئيس شعبة السكر يتوقع تراجع الأسعار بالأسواق مع ضخ كميات من التموين

كتبت- شيرين صلاح:

توقع حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تراجع أسعار السكر في سوق التجزئة للمستهلك خلال الفترة المقبلة، مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات من السلعة بالأسواق، وتخصيص حصة بسعر 27 جنيها على بطاقات التموين.

وأوضح الفندي، لمصراوي، أن سعر طن السكر الأبيض الخام يباع لمصنعي الصناعات الغذائية بنحو 30 ألف جنيه، بينما يباع سعر الطن لتجارة التجزئة والتعبئة بنحو 24 ألف جنيه حاليا من البورصة السلعية، بعدما كان سعر الطن يتخطى 40 ألف جنيه سابقا.

وأوضح الفندي أن مصنعي السكر والتجار كانوا يشترون الطن بنحو 46 ألف جنيه حتى منتصف نوفمبر الماضي، ومنذ أواخر الشهر الفائت ضخت البورصة السلعية كميات للمصنعين بنحو 30 ألف جنيه للطن ولتجار التجزئة والتعبئة بنحو 27 ألف جنيه للطن، لكبح جماح الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.

وتراوح سعر كيلو السعر الأبيض بسوق التجزئة في الفترة الأخيرة بين 47 و50 جنيها في عدد من المناطق، وسعت وزارة التموين لطرح كميات للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، للحد من القفزة الكبيرة التي حدثت مؤخرا.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الاثنين، زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين، وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، و2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى السكر المصروف بسعر مدعم لأصحاب البطاقات التموينية عند 12.6 جنيه للكيلو.

وشهدت أسعار السكر قفزة كبيرة خلال الشهرين الماضيين في السوق المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، رغم وجود وفرة في المخزون يكفي الاستهلاك، حسبما ذكر الفندي في وقت سابق لمصراوي.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات سابقة من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

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