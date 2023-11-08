للترويج الصادرات "Destination Africa" التصديري للملابس يشارك في تنظيم

كتبت- شيرين صلاح:

يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تنظيم المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa "خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2023 في مصر، وفقا لبيان من المجلس التصديري اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، فإن المعرض مقام بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "إكسبو لينك" والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وبمشاركة 85 عارض من عدة دول أفريقية

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزه، إن نسخة Destination Africa 2023 تعتبر فرصة جيدة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وكشفت ماري لويس، عن مشاركة قرابة 150 مشتري أجنبي في ديستنشن أفريقيا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السابعة من المعرض.

وأشار إلى أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وأضافت لويس، أنه من المقرر تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.