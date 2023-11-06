كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1713 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 2203 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2937 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 20560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1985 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 8.9 دولار بنسبة 0.41% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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