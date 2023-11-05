سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يصعد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1707 جنيهات للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 نحو 2194 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2560 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2926 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992.65 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي بارتفاع نحو 6.87 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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