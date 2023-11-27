سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1850 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2379 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2775 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 22200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2011 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 11.2 دولار بنسبة 0.56% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب