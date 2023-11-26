الثروة المعدنية توقع بروتوكول تعاون مع شركة ALS للمعامل الجيولوجية

كتب- أحمد والي:

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة ALS مصر، والتي تعد جزءا من مجموعة الخدمات المعملية الأسترالية المعتمدة دوليا، وذلك خلال جولة تفقدية لمعمل ASL ضمن زيارة لمواقع التعدين بالصحراء الشرقية.

وقع البروتوكول ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وعلي با مدير معمل ASL بمصر، وفقا لبيان صادر من وزارة البترول اليوم الأحد.

ويهدف البروتوكول إلى عقد شركة ASL Egypt دورات تدريبية على تقنيات إعداد العينات كل عام لموظفي الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في معمل إعداد العينات الخاص بالشركة بمدينة مرسى علم، وكذلك إرسال بعثات لتدريب العاملين في معامل الشركة في أيرلندا، ورومانيا مما يعمل على إكساب الخبرات الدولية للعاملين بهيئة الثروة المعدنية.

إضافة إلى ذلك، يتضمن البروتوكول أن يقدم المعمل خدمات إعداد كافة أنواع العينات (الصخور، وشرائح الصخور، وقلب الحفر والأخاديد، وعمليات النقر، وغيرها من أنواع العينات المختلفة).

وضمن فعاليات الزيارة شهد الوزير افتتاح معمل شركة MSA LAB، والتي تعد من الشركات المتخصصة لأعمال المختبرات الجيوكيميائية، وتقدم خدماتها لصناعة التعدين مع اعتماد تقنيات متطورة لتحليل الذهب والمعادن الأساسية وأنظمة إدارة المختبرات، وفقا للبيان.

وأكد الوزير أن توطين صناعة متخصصة في مجال التعدين بمصر يُعد هدفا رئيسيا لاستراتيجية تطوير قطاع التعدين التي أطلقتها الوزارة عام 2018، والتي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، بحسب بيان الوزارة.

ولفت إلى أن وجود معامل الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور، والحفر في مرسى علم يعد إحدى الخطوات التي تحقق أهداف توطين الصناعة وصقل خبرات العاملين بها.

وقال الملا: "مستمرون في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، ودعم صناعة التعدين بمصر، وزيادة عوائدها على الاقتصاد القومي".

كانت هيئة الثروة المعدنية وقعت مذكرة تفاهم مع MSA LAB، خلال ملتقى التعدين المصري الأول الذي عقد في يوليو الماضي، وذلك بهدف تطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات التعدينية من خلال تدريب العاملين بالهيئة على أعمال الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم.