وزير الاتصالات يعلق على تقدم مصر بمؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد

كتب- علاء حجاج:

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حصول مصر على المرتبة الثالثة عالميا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023" هو ثمرة عمل دؤوب ومتوصل على مدار السنوات الماضية من أجل تعزيز تنافسية مصر في صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية.

وقال الوزير، في بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد، إن ترتيب مصر تقدم 8 مراكز في المؤشر خلال عام واحد ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد، صعودا من المركز الـ 11 وفقا للتقرير الصادر عن شركة رايَن للاستشارات الاستراتيجية "Ryan Strategic Advisory" المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات الأعمال.

وأضاف أن هذا التقدم في الترتيب يعكس النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر؛ فخلال عام واحد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة لإقامة مراكز لها لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها بالخارج انطلاقا من مصر.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال ملتقى مبادرة "وظيفة - تك"، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إثراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمزيد من الكوادر المدربة، وتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة مجالات أوسع لإلحاقهم بسوق العمل فى عدد من التخصصات التكنولوجية الواعدة.

ومن بين هذه التخصصات: تطبيقات المحمول، وتطوير المواقع الإلكترونية، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، ونظم إدارة موارد المؤسسة، وغيرها من التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل، وفقا للوزارة.

حضر الملتقى الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب رئيس المعهد القومى للاتصالات، وممثلون عن شركاء مبادرة "وظيفة - تك" من كل من بنك ناصر الاجتماعي، والشركات القائمة على التدريب وشركاء التوظيف، وكذلك نماذج من الشركاء الجدد المنضمين للمبادرة هذا العام، ونماذج من قصص النجاح والتميز من شباب المبادرة.