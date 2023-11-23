60 جنيها تراجعا لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 60 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1813 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2331 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2720 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 21760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1994 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 4.4 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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