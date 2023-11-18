كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1800 جنيه للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2314 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2700 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3086 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1981 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بانخفاض طفيف 0.08 دولار مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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