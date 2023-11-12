تراجع أسعار الطماطم والبطاطس.. ومتى ينخفض البصل؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البطاطس شهدت اليوم انخفاضا في الأسواق تزامنا مع بداية حصاد المحصول الجديد للعروة الشتوية.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 9 و10 جنيهات في سوق الجملة للبطاطس الجديدة والتي لا تستخدم للتحمير، أما البطاطس المتبقية من الموسم الماضي تتراوح بين 13 و15 جنيها وذلك للأنواع التحمير.

وتوقع النجيب، أن تشهد أسعار البطاطس انخفاض تدريجي بالأسواق خلال الأيام المقبلة تزامنا مع استمرار حصاد المحصول الجديد.

وأوضح النجيب، أن البطاطس من أصناف الخضروات العروية، وتشهد ارتفاعات دائما في فواصل الفصول من كل عام.

وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم انخفضت في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، لتتراوح بين 7 و10 جنيهات بالأسواق مقابل 10 و 15 جنيها، وذلك مع بدء حصاد محصول العروة الشتوية.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار البصل ستشهد انخفاضا تدريجيا في الأسواق بنهاية الشهر الجاري تزامنا مع بدء حصاد المحصول الجديد.