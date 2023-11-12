سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1727 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2220 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 2590 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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