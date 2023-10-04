طلعت يبحث مع جوجل وميتا التعاون في مجال البنية التحتية للاتصالات

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بريان كويجلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل لخدمات الشبكة العالمية، وذلك في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول اللقاء خطط الشركة للتوسع في شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات في هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة، وبما يخدم خطة الحكومة في التحول الرقمي.

كذلك عقد الوزير لقاءً مع أندي أوكونيل نائب رئيس شركة "ميتا"، لسياسة المنتج والإستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون في مجالات عمل الشركة، ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات، والتوسع في شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية في مصر.

وبحث الجانبان التعاون التقني في استخدام أدوات الميتاڤيرس في تقديم حلول تخدم المواطن في الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق.

وشهد وزير الاتصالات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيزري شمال أفريقيا ESRI NA" بشأن التعاون في مجال توفير أحدث برمجيات "ESRI" لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة في مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية.

ووقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وسهيل العبد مدير عام الاستراتيجيات الدولية بشركة "إيزري ESRI".

وعقب التوقيع؛ تمت مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة في المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث طلعت مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز إي دي إيه Siemens EDA" للصناعات الرقمية، وعدد من قيادات الشركة؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية.

وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع في تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).

وتأتي زيارة طلعت للولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون المصري الأمريكي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات؛ حيث عقد لقاءات مع كل من نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتقنيات السيبرانية والناشئة، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وعدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما عقد الوزير اجتماعات مع عدد من المغتربين المصريين من شباب رجال الأعمال وبعض من الرموز المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقيمة في الولايات المتحدة، وعدد من الشركات أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك عدد من أعضاء التحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، وفقا للبيان.