هبوط جديد بسعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. والجرام تحت 2150 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يواصل التراجع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1430 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1839 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2145 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1835 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 13.5 دولار بنسبة 0.73% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع الماضي.

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