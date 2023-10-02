مصادر: يجري إصلاح العطل بشبكة "اتصالات" بالقاهرة.. والخدمة عادت جزئيا
كتب- علاء حجاج:
قالت مصادر بسوق المحمول، لمصراوي، إنه يجري حاليا إصلاح العطل الذي أصاب شبكة شركة اتصالات مصر ببعض المناطق في القاهرة الكبرى، وأن الخدمة عادت بشكل جزئي حاليا.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد تسبب عطل فني ناتج عن بعض أعمال الإنشاءات الخاصة بالطرق في تأثر الخدمة التي يتلقاها عملاء شركة اتصالات مصر بالقاهرة خلال الساعات الأخيرة.
وشهدت الساعات الأخيرة شكاوى على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتأثر شبكة الاتصالات الخاصة بشركة اتصالات مصر في بعض مناطق القاهرة، وعدم قدرة العملاء على إجراء اتصالاتهم بشكل طبيعي.
سوق مصراوى
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