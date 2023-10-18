جهينة تدعم غزة بمجموعة منتجات بالتعاون مع بنك الطعام وصندوق تحيا مصر

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إرسال شحنة مساعدات غذائية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر، "بما يسهم في تخفيف معاناتهم الناجمة عن استمرار تصاعد الأحداث التي شكلت تهديداً لهم".

وقالت جهينة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قافلة الإغاثة الانسانية تضمنت مجموعة من منتجاتها المتنوعة يتم توصيلها عن طريق بنك الطعام المصري وصندوق تحيا مصر.

وأضافت أن تلك المبادرة تأتي تماشياً مع مجهودات الدولة المصرية لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، ومساعدة الضحايا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار المفروض.

وتنتظر كميات كبيرة من المساعدات أن تسمح الظروف بفتح معبر رفح من أجل دخولها إلى غزة تزامنا مع فرض حصار من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وتهديدها بضرب أي مساعدات قد تدخل إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعبر ضمن حربها على حركة حماس.