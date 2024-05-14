سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، وعاد للارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2667 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 3110 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2354 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بزيادة 0.75%، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقاً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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